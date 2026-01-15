Ночью россияне дронами атаковали Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 15 января российские оккупанты беспилотниками атаковали Украину. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 15 января.
Атака РФ на Украину 15 января — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 15 января (с 19:00 14 января) российские захватчики атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Этой ночью оккупанты запускали дроны по Украине с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Около 60 дронов — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА.
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
Напомним, что сегодня утром российские захватчики атаковали Львов беспилотниками.
Также мы сообщали, что 15 января в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы.
