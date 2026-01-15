Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 15 января российские оккупанты беспилотниками атаковали Украину. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 15 января.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 15 января — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 15 января (с 19:00 14 января) российские захватчики атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Этой ночью оккупанты запускали дроны по Украине с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк. Около 60 дронов — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Напомним, что сегодня утром российские захватчики атаковали Львов беспилотниками.

Также мы сообщали, что 15 января в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы.