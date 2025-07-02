Сили ППО знищили 79 ворожих дронів під час нічної атаки 2 липня

Вночі росіяни атакували Україну понад сотнею дронів — що збили
У ніч проти 2 липня Україна зазнала масованої повітряної атаки з боку ворога. Починаючи з 21:00 1 липня, окупанти випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області, а також здійснили масштабний запуск 114 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів з напрямків Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.
Скільки цілей збили засоби ППО
Станом на 09:00 ранку 2 липня сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 79 ворожих безпілотників. Із них 40 було знищено вогневими засобами, а ще 39 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено у локаційному полі.
Попри успіхи українських захисників, зафіксовано влучання ударних БпЛА ворога по 14 різних об’єктах. Крім того, у двох локаціях сталося падіння уламків збитих дронів.
Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше виявили дрон, оснащений системою штучного інтелекту.
А у Харкові кілька днів тому вперше помітили російський дрон "Черника".
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