Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Вночі росіяни атакували Україну понад сотнею дронів — що збили

Вночі росіяни атакували Україну понад сотнею дронів — що збили

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 09:52
Сили ППО знищили 79 ворожих дронів під час нічної атаки 2 липня
Радіолокаційна станція. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 2 липня Україна зазнала масованої повітряної атаки з боку ворога. Починаючи з 21:00 1 липня, окупанти випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області, а також здійснили масштабний запуск 114 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів з напрямків Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України

Реклама
Читайте також:

Скільки цілей збили засоби ППО

Станом на 09:00 ранку 2 липня сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 79 ворожих безпілотників. Із них 40 було знищено вогневими засобами, а ще 39 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби або втрачено у локаційному полі.

null
Статистика. Фото: Повітряні сили 

Попри успіхи українських захисників, зафіксовано влучання ударних БпЛА ворога по 14 різних об’єктах. Крім того, у двох локаціях сталося падіння уламків збитих дронів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше виявили дрон, оснащений системою штучного інтелекту.

А у Харкові кілька днів тому вперше помітили російський дрон "Черника".

безпілотники ракети дрони війна Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації