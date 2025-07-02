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Ночью россияне атаковали Украину более сотней дронов — что сбили

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Дата публикации 2 июля 2025 09:52
Силы ПВО уничтожили 79 вражеских дронов во время ночной атаки 2 июля
Радиолокационная станция. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 2 июля Украина подверглась массированной воздушной атаке со стороны врага. Начиная с 21:00 1 июля, оккупанты выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300 с территории Курской области, а также осуществили масштабный запуск 114 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов с направлений Брянска, Шаталова, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

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По состоянию на 09:00 утра 2 июля силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 79 вражеских беспилотников. Из них 40 были уничтожены огневыми средствами, а еще 39 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или потеряны в локационном поле.

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Статистика. Фото: Воздушные силы

Несмотря на успехи украинских защитников, зафиксировано попадание ударных БпЛА врага по 14 различным объектам. Кроме того, в двух локациях произошло падение обломков сбитых дронов.

Напомним, недавно в Украине впервые обнаружили дрон, оснащенный системой искусственного интеллекта.

А в Харькове несколько дней назад впервые заметили российский дрон "Черника".

беспилотники ракеты дроны війна Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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