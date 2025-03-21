Обстріли України 21 березня — РФ випустила понад 200 дронів

Вночі РФ випустила понад 200 дронів — скільки цілей збила ППО
Російські війська у ніч проти 21 березня випустили по Україні 214 ударних дронів з п'яти напрямків. Майже усі безпілотники були знищені або локаційно втраченими.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атака на Україну 21 березня
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупаційна армія атакувала Україну 214 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Курськ,
- Брянськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда (тимчасово окупований Крим).
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Так, станом на 09:30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Однак внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.
Нагадаємо, цієї ночі під ударом опинилась Київська область. Внаслідок цього у чотирьох районах зафіксовано пошкодження.
Також 21 березня росіяни скинули КАБ на Запорізький район. Постраждали шестеро мирних жителів, серед них є діти.
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