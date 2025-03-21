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Вночі РФ випустила понад 200 дронів — скільки цілей збила ППО

21 березня 2025 10:05
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 21 березня — РФ випустила понад 200 дронів
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 21 березня випустили по Україні 214 ударних дронів з п'яти напрямків. Майже усі безпілотники були знищені або локаційно втраченими.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Атака на Україну 21 березня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупаційна армія атакувала Україну 214 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Курськ,
  • Брянськ,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Чауда (тимчасово окупований Крим).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Так, станом на 09:30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

обстріли України 21 березня
Результати роботи ППО вночі 21 березня. Фото: ПС

Однак внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області. 

Нагадаємо, цієї ночі під ударом опинилась Київська область. Внаслідок цього у чотирьох районах зафіксовано пошкодження.

Також 21 березня росіяни скинули КАБ на Запорізький район. Постраждали шестеро мирних жителів, серед них є діти. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
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