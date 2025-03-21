Обстрелы Украины 21 марта — РФ выпустила более 200 дронов

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 21 марта выпустили по Украине 214 ударных дронов с пяти направлений. Почти все беспилотники были уничтожены или локально потерянными.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Атака на Украину 21 марта

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупационная армия атаковала Украину 214 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Курск,

Брянск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда (временно оккупированный Крым).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 114 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. Еще 81 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян (без негативных последствий).

Результаты работы ПВО ночью 21 марта. Фото: ПС

Однако в результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Напомним, этой ночью под ударом оказалась Киевская область. Вследствие этого в четырех районах зафиксированы повреждения.

Также 21 марта россияне сбросили КАБ на Запорожский район. Пострадали шестеро мирных жителей, среди них есть дети.