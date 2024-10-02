Обстріли України вночі 2 жовтня — скільки дронів збила ППО

Робота ППО. Повітряні сили ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 2 жовтня вчергове випустила по Україні ударні дрони типу Shahed. Протиповітряна оборона працювала у трьох областях та збила 11 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Результати роботи ППО вночі 2 жовтня

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни випустили по Україні 32 "шахеди" з Приморсько-Ахтарська та Курська.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, у відомстві додали, що чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. А внаслідок протидії РЕБ ще десять ворожих БпЛА були локаційно втрачені у північних та центральних областях. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Київській області. Регіон теж опинився під загрозою застосування ударних БпЛА, працювала ППО.

Також ми повідомляли, що увечері 1 жовтня росіяни завдали дронового удару по Сумській області. Унаслідок ворожої атаки знеструмлені три громади в Шосткинському районі.