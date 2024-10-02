Обстрелы Украины ночью 2 октября — сколько дронов сбила ПВО

Ночью оккупанты выпустили по Украине дроны — сколько "шахедов" сбили силы ПВО
Российская оккупационная армия ночью 2 октября в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны типа Shahed. Противовоздушная оборона работала в трех областях и сбила 11 вражеских беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Результаты работы ПВО ночью 2 октября
По данным Воздушных сил, этой ночью россияне выпустили по Украине 32 "шахеда" из Приморско-Ахтарска и Курска.
"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 11 ударных БпЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России. А в результате противодействия РЭБ еще десять вражеских БпЛА были локационно потеряны в северных и центральных областях. Пока информация уточняется.
Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Киевской области. Регион тоже оказался под угрозой применения ударных БпЛА, работала ПВО.
Также мы сообщали, что вечером 1 октября россияне нанесли дроновый удар по Сумской области. В результате вражеской атаки обесточены три громады в Шосткинском районе.
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