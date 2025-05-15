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Головна Армія Вночі над Україною збили десятки російських безпілотників

Вночі над Україною збили десятки російських безпілотників

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Дата публікації: 15 травня 2025 09:48
Україна збила 62 Шахеди і знешкодила 29 дронів-імітацій 15 травня
Військовослужбовці ЗСУ вистежують повітряні цілі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 15 травня Росія здійснила масштабну атаку по території України, використавши 110 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітацій різних моделей. Більшість цілей вдалося знешкодити.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Атака велася з напрямків Брянської, Курської, Орловської областей та Міллерова в Росії. У відповідь сили ППО задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 ранку офіційно підтверджено збиття 62 ударних дронів типу Shahed, а також 29 безпілотників-імітацій, які не досягли цілей і були втрачено локаційно.

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Збиті безпілотники. Фото: Повітряні сили України

Під час атаки постраждали кілька областей, зокрема Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська. Подробиці щодо руйнувань і можливих постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, у Запорізькій області зафіксували понад 500 атак з боку Росії за минулу добу. 

Також в Івано-Франківській ОВА повідомили про наслідки російської атаки безпілотниками.

безпілотники ППО дрони Росія Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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