Украина сбила 62 Шахеды и обезвредила 29 дронов-имитаций 15 мая

Военнослужащие ВСУ выслеживают воздушные цели. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 15 мая Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины, использовав 110 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаций различных моделей. Большинство целей удалось обезвредить.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Атака велась с направлений Брянской, Курской, Орловской областей и Миллерова в России. В ответ силы ПВО задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 утра официально подтверждено сбитие 62 ударных дронов типа Shahed, а также 29 беспилотников-имитаций, которые не достигли целей и были потеряны локально.

Сбитые беспилотники. Фото: Воздушные силы Украины

Во время атаки пострадали несколько областей, в частности Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская. Подробности относительно разрушений и возможных пострадавших уточняются.

Напомним, в Запорожской области зафиксировали более 500 атак со стороны России за минувшие сутки.

Также в Ивано-Франковской ОГА сообщили о последствиях российской атаки беспилотниками.