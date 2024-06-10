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Визнали придатним без ВЛК — чоловік відмовився мобілізуватися через проблеми з серцем

10 червня 2024 08:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мешканець Закарпаття ухилився від мобілізації через проблеми з серцем — вирок суду
Судове засідання у справі порушення закону чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне Полтава
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Закарпатської області відмовився від мобілізації через "проблеми з серцем". Чоловік заявив, що не проходив військово-лікарську комісію, однак його визнали придатним до військової служби.

Про це повідомляє OBOZ.UA у неділю, 9 червня, посилаючись на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області.

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За матеріалами справи, чоловік пройшов ВЛК ще в листопаді 2022 року, яка визнала його придатним до служби.Через місяць чоловіку вручили повістку, однак він письмово відмовився від мобілізації.

Під час засідання суду провину частково визнав. Підсудний розповів, що його забрали прямо з будинку та привезли до ТЦК, де нібито утримували чотири дні. Також він запевнив, що його визнали придатним без проходження ВЛК і поскаржився на перевищення повноважень працівниками ТЦК.

Крім того, закарпатець підтвердив, що написав заяву на відмову від мобілізації "через проблеми із серцем".

Голова ВЛК спростував заяви підсудного, зазначивши, що в того не було скарг на здоров'я та він не оскаржував рішення ВЛК. Чоловіка визнали винним та засудили до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області засудили чоловіка до року іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку й написав заяву на відмову.

Також у Волинській області визнали винним чоловіка, який не захотів взяти повістку. Його позбавили волі на один рік.  

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