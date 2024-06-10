Житель Закарпатья уклонился от мобилизации из-за проблем с сердцем — приговор суда

Судебное заседание по делу о нарушении закона мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне Полтава

Житель Закарпатской области отказался от мобилизации из-за "проблем с сердцем". Мужчина заявил, что не проходил военно-врачебную комиссию, однако был признан годным к военной службе.

Об этом сообщает OBOZ.UA в воскресенье, 9 июня, ссылаясь на приговор Тячевского районного суда Закарпатской области.

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По материалам дела, мужчина прошел ВВК еще в ноябре 2022 года, которая признала его годным к службе. Через месяц мужчине вручили повестку, однако он письменно отказался от мобилизации.

Во время заседания суда вину частично признал. Подсудимый рассказал, что его забрали прямо из дома и привезли в ТЦК, где якобы удерживали четыре дня. Также он заверил, что был признан годным без прохождения ВВК и пожаловался на превышение полномочий работниками ТЦК.

Кроме того, закарпатец подтвердил, что написал заявление на отказ от мобилизации "из-за проблем с сердцем".

Председатель ВВК опроверг заявления подсудимого, отметив, что у того не было жалоб на здоровье и он не обжаловал решение ВВК. Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Напомним, что в Днепропетровской области приговорили мужчину к году испытательного срока за уклонение от мобилизации. Он получил повестку и написал заявление об отказе.

Также в Волынской области признали виновным мужчину, который не захотел взять повестку. Его лишили свободы на один год.