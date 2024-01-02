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Віцеспікер ВР розповів, чи торкнеться мобілізація народних депутатів

2 січня 2024 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Віцеспікер ВР розповів, чи торкнеться мобілізація народних депутатів
Віцеспікер Олександр Корнієнко. Фото: galinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Відповідного до нового законопроєкту про мобілізацію народні депутати і надалі будуть звільнені від призову до Збройних сил України. Це зумовлено тим, що хтось має здійснювати законотворчу діяльність.

Про це віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Так Кім (Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, — ред.) же сказав учора — який з нас толк?", – спробував віджартуватися Корнієнко.

На запитання, що мобілізація депутатів, ймовірно, зможе зняти соціальне напруження, він пояснив, що комусь потрібно ухвалювати закони, важливі для держави.

"Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна — більше нікому буде тоді голосувати і приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно буде заважати перемагати, функціонуванню держави. Інша відповідь — така більш морально етична", — каже віцеспікер ВР.

Депутати мають слідкувати за своєю поведінкою

Корнієнко також вважає, що якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б таку поведінку, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало.

Віцеспікер також підтримує ідею застосувати до депутатів ті ж підходи, що й до звичайних громадян, адже в кожного є діти, хтось має інвалідність.

"Ну це ж справедливо має бути, правильно — у когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку. Виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну, це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям — а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч, а буде отримувати більше 100, якщо воюватиме", — сказав Корнієнко.

Він певен, що чутки про необхідність мобілізації нардепів розганяє російська пропаганда, адже "росіянам максимально вигідно, щоб не було робочого парламенту".

Нагадуємо, що раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють. 

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