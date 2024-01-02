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Вицеспикер ВР рассказал, коснется ли мобилизация народных депутатов

2 января 2024 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вицеспикер ВР рассказал, коснется ли мобилизация народных депутатов
Вицеспикер Александр Корниенко. Фото: galinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В соответствии с новым законопроектом о мобилизации народные депутаты и дальше будут освобождены от призыва в Вооруженные силы Украины. Это обусловлено тем, что кто должен осуществлять законотворческую деятельность.

Об этом вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал в интервью "Укринформу".

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"Так Ким (Виталий Ким, глава Николаевской ОГА, - ред.) же сказал вчера — какой с нас толк?", — попытался отшутиться Корниенко.

На вопрос, что мобилизация депутатов, вероятно, сможет снять социальное напряжение, он объяснил, что кому нужно принимать законы, важные для государства.

"Есть ответ такой скучный законодательно-конституционный — больше никому тогда будет голосовать и принимать законы, бюджет, в частности. И это точно будет мешать побеждать, функционированию государства. Другой ответ — такой более морально нравственный", — говорит вицеспикер ВР.

Депутаты должны следить за своим поведением

Корниенко также считает, что если бы депутаты, их семьи, окружение меньше демонстрировали бы такое поведение, за которое можно осуждать в обществе, то этот вопрос меньше возникал бы.

Вицеспикер также поддерживает идею применить к депутатам те же подходы, что и к обычным гражданам, ведь у каждого есть дети, кто имеет инвалидность.

"Ну это же справедливо должно быть, правильно — у кого есть дети, кто-то инвалид, кто-то за пределами возраста. Окажется, что можно призвать 200 человек. Ну, это даже батальон не будет. А есть аргумент, который не понравится людям — а платить больше придется. Сейчас депутат получает на руки около 80 тысяч, а будет получать больше 100, если будет воевать", — сказал Корниенко.

Он уверен, что слухи о необходимости мобилизации нардепов разгоняют российская пропаганда, ведь "россиянам максимально выгодно, чтобы не было рабочего парламента".

Напомним, что ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять стражей порядка и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

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