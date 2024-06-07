У колишніх засуджених, що мобілізувались, висока мотивація

Мобілізовані засуджені. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Військові інструктори, як проводять підготовку колишніх ув'язнених, що мобілізувалися на фронт, відмічають їх високу мотивацію. Зважаючи на те, що дехто з цивільних згоден сісти до в'язниці, аби не йти служити, військовослужбовці поводяться добре до колишніх в'язнів.

Про це доброволець "Айдару" Бунятов Станіслав з позивним "Осмáн" повідомив у Telegram у п'ятницю, 7 червня.

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"Інструктори, які проводять підготовку колишніх засуджених, відмічають високий рівень мотивації особового складу. За їхнвми словами, таких вмотивованих бійців не бачили з 2022 року, будь-який матеріал схоплюють з повітря та здебільшого самі є ініціаторами проведення додаткових занять", — йдеться у дописі "Османа".

Пост "Османа" в Telegram

Також військовий підкреслює, що зараз в Україні є така тенденція, що військовозобов'язані готові сидіти у в'язниці, аби не мобілізуватися до лав ЗСУ. Саме тому кадрові військові та інструктори, які працюють із колишніми засудженими, ставляться до них дуже добре і поважають за їх прагнення захищати Україну.

В Україні був прийнятий закон про мобілізацію ув'язнених. Вже у травні перші мобілізовані потрапили на полігон для підготовки у бойових діях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що станом на сьогодні в Україні у лавах ЗСУ вже воює понад 600 колишніх ув'язнених.