У мобилизовавшихся бывших осужденных высокая мотивация

Мобилизированные осужденные. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Военные инструкторы, которые проводят подготовку бывших заключенных, мобилизовавшихся на фронт, отмечают их высокую мотивацию. Ввиду того, что некоторые гражданские согласны сесть в тюрьму, чтобы не идти служить, военнослужащие относятся хорошо к бывшим узникам.

Об этом доброволец "Айдара" Бунятов Станислав с позывным "Осмaн" сообщил в Telegram в пятницу, 7 июня.

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Мобилизированные бывшие осужденные и их подготовка

"Инструкторы, которые проводят подготовку бывших осужденных, отмечают высокий уровень мотивации личного состава. По их словам, таких мотивированных бойцов не видели с 2022 года, любой материал схватывают на лету и в основном сами являются инициаторами проведения дополнительных занятий", — говорится в сообщении " Османа".

Пост "Османа" в Telegram

Также военный подчеркивает, что сейчас в Украине такая тенденция, что военнообязанные готовы сидеть в тюрьме, чтобы не мобилизоваться в ряды ВСУ. Именно поэтому кадровые военные и инструкторы, работающие с бывшими осужденными, относятся к ним очень хорошо и уважают их стремление защищать Украину.

В Украине был принят закон о мобилизации заключенных. Уже в мае первые мобилизованные попали в полигон для подготовки в боевых действиях.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день в Украине в рядах ВСУ уже воюет более 600 бывших заключенных.