Міноборони законтрактувало рекордну кількість мультикоптерів

Військовослужбовець працює з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Агенція оборонних закупівель за дорученням Міністерства оборони упродовж січня та лютого законтрактувала рекордні обсяги мультикоптерів для потреб фронту. У підсумку українські військові мають отримати щонайменше вдвічі більше таких дронів, ніж за той самий період торік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву пресслужби Міноборони України.

Для ЗСУ законтрактували рекордну кількість дронів

У Міністерстві оборони зазначають, що за результатами січня і лютого військові отримають як мінімум удвічі більше мультикоптерів, ніж за аналогічний період минулого року. Насамперед ідеться про дрони типу Mavic, Autel, Matrice та інші апарати цього класу, які вже стали одним із базових інструментів на передовій.

Такі мультикоптери застосовують для ведення розвідки, коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти за допомогою скидів, дистанційного мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів. Саме тому попит на них залишається стабільно високим, а забезпечення підрозділів цими безпілотниками напряму пов'язане з можливостями військ на окремих ділянках фронту.

Поставки мультикоптерів вже почали зростати. У лютому їх обсяг був на 17% більшим, ніж у січні. У відомстві пояснюють це тим, що необхідні тендери вдалося провести оперативно, а потрібні обсяги техніки — швидко законтрактувати.

"Військо потребує їх у великих кількостях — під час бойових завдань підрозділи регулярно втрачають ці дрони. Важливе завдання Генерального штабу — забезпечити ефективний розподіл між бойовими частинами, щоб техніка швидко потрапляла туди, де найбільш потрібно", — повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Паралельно в оборонному секторі працюють і над пошуком технологічних альтернатив Mavic із використанням штучного інтелекту. Зараз такі рішення вже проходять тестування, а найближчим часом їх планують масштабувати для застосування на фронті.

Крім мультикоптерів, цього року держава має намір суттєво наростити закупівлі й в інших критично важливих категоріях безпілотних систем та засобів ураження.

"Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони", — додав Михайло Федоров.

Тим часом країни Близького Сходу та США просять допомоги в України, зокрема поділитися досвідом збиття ворожих дронів. Відомо, що Україна вже відправила українську групу на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Взамін за це Україна може отримати більшу кількість ракет для комплексу ППО Patriot.