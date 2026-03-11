Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Минобороны вдвое увеличивает поставки ключевых дронов на фронт

Минобороны вдвое увеличивает поставки ключевых дронов на фронт

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:55
Минобороны законтрактовало рекордное количество мультикоптеров
Военнослужащий работает с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны объявило о существенном увеличении закупок мультикоптеров для войск. Речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других моделях, которые ежедневно используются для множества важных задач.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Для ВСУ законтрактовали рекордное количество дронов

В Министерстве обороны отмечают, что по результатам января и февраля военные получат как минимум вдвое больше мультикоптеров, чем за аналогичный период прошлого года. Прежде всего речь идет о дронах типа Mavic, Autel, Matrice и других аппаратах этого класса, которые уже стали одним из базовых инструментов на передовой.

Такие мультикоптеры применяются для ведения разведки, корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты с помощью сбросов, дистанционного минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов. Именно поэтому спрос на них остается стабильно высоким, а обеспечение подразделений этими беспилотниками напрямую связано с возможностями войск на отдельных участках фронта.

Поставки мультикоптеров уже начали расти. В феврале их объем был на 17% больше, чем в январе. В ведомстве объясняют это тем, что необходимые тендеры удалось провести оперативно, а нужные объемы техники — быстро законтрактовать.

"Войско нуждается в них в больших количествах — во время боевых задач подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба — обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где наиболее нужно", — сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Параллельно в оборонном секторе работают и над поиском технологических альтернатив Mavic с использованием искусственного интеллекта. Сейчас такие решения уже проходят тестирование, а в ближайшее время их планируют масштабировать для применения на фронте.

Кроме мультикоптеров, в этом году государство намерено существенно нарастить закупки и в других критически важных категориях беспилотных систем и средств поражения.

"В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", — добавил Михаил Федоров.

Тем временем страны Ближнего Востока и США просят помощи у Украины, в частности поделиться опытом сбивания вражеских дронов. Известно, что Украина уже отправила украинскую группу во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Взамен за это Украина может получить большее количество ракет для комплекса ПВО Patriot.

Михаил Федоров Минобороны ВСУ беспилотники дроны война в Украине FPV-дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации