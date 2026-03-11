Минобороны законтрактовало рекордное количество мультикоптеров

Военнослужащий работает с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны объявило о существенном увеличении закупок мультикоптеров для войск. Речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других моделях, которые ежедневно используются для множества важных задач.

В Министерстве обороны отмечают, что по результатам января и февраля военные получат как минимум вдвое больше мультикоптеров, чем за аналогичный период прошлого года. Прежде всего речь идет о дронах типа Mavic, Autel, Matrice и других аппаратах этого класса, которые уже стали одним из базовых инструментов на передовой.

Такие мультикоптеры применяются для ведения разведки, корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты с помощью сбросов, дистанционного минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов. Именно поэтому спрос на них остается стабильно высоким, а обеспечение подразделений этими беспилотниками напрямую связано с возможностями войск на отдельных участках фронта.

Поставки мультикоптеров уже начали расти. В феврале их объем был на 17% больше, чем в январе. В ведомстве объясняют это тем, что необходимые тендеры удалось провести оперативно, а нужные объемы техники — быстро законтрактовать.

"Войско нуждается в них в больших количествах — во время боевых задач подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба — обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где наиболее нужно", — сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Параллельно в оборонном секторе работают и над поиском технологических альтернатив Mavic с использованием искусственного интеллекта. Сейчас такие решения уже проходят тестирование, а в ближайшее время их планируют масштабировать для применения на фронте.

Кроме мультикоптеров, в этом году государство намерено существенно нарастить закупки и в других критически важных категориях беспилотных систем и средств поражения.

"В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны", — добавил Михаил Федоров.

Тем временем страны Ближнего Востока и США просят помощи у Украины, в частности поделиться опытом сбивания вражеских дронов. Известно, что Украина уже отправила украинскую группу во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Взамен за это Украина может получить большее количество ракет для комплекса ПВО Patriot.