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Військовозобов'язаними з 18 років мають бути і чоловіки, і жінки — заява комбата батальону "Ахілес"

3 червня 2024 02:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Комбат батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що чоловіки та жінки в Україні мають з 18 років ставати військовозобов'язаними, а після 23 років йти на фронт
Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/fedorenko__yuriy
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Усі українці мають бути військовозобов'язаними з 18 років, а боронити Україну на фронті після досягнення 23 років. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Таку думку висловив в інтерв'ю для "Армія TV" командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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"Я вважаю, що всі українці мають бути військовозобов'язаними — чоловіки й жінки з 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність і розуміти як воно працює", — наголосив Федоренко.

Також комбат зазначив, що українці могли б понести менше втрат, якби на початку повномасштабного вторгнення були підготовлені. Він вважає, що кожен повинен уміти надавати медичну допомогу, зокрема накладати турнікети, та розуміти, як працювати зі зброєю.

Нагадаємо, експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця розповіла, як каратимуть військовозобов'язаних українців, які в період з 18 травня до 16 липня не оновлять свої дані.

Також ми повідомляли, які документи потрібно постійно носити із собою військовозобов'язаним, аби уникнути штрафів.

військовозобов'язані
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
армія

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