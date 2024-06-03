Комбат батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что мужчины и женщины в Украине должны с 18 лет становиться военнообязанными, а после 23 лет идти на фронт

Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/fedorenko__yuriy

Все украинцы должны быть военнообязанными с 18 лет, а защищать Украину на фронте по достижении 23 лет. Это касается как мужчин, так и женщин.

Такое мнение высказал в интервью для "Армія TV" командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными — мужчины и женщины с 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23. До этого каждый должен иметь военно-учетную специальность и понимать, как оно работает", — подчеркнул Федоренко.

Также комбат отметил, что украинцы могли понести меньше потерь, если бы в начале полномасштабного вторжения были подготовлены. Он считает, что каждый должен уметь оказывать медицинскую помощь, в частности, накладывать турникеты, и понимать, как работать с оружием.

Напомним, эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица рассказала, как будут наказывать военнообязанных украинцев, которые в период с 18 мая по 16 июля не обновят свои данные.

Также мы сообщали, какие документы нужно постоянно носить с собой военнообязанным во избежание штрафов.