Солдат пішов у СЗЧ - що йому загрожує

Суддя приймає рішення. Фото: KP.UA

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Йдеться про те, що обвинувачений без відома керівництва поїхав додому. Йому призначили 5 років позбавлення волі.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

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У вироку від 6 грудня зазначається, у травні 2023 року мобілізований солдат-стрілець ЗСУ Сергій Л. після лікування не повернувся у військову частину. Натомість він поїхав додому, де проводив час на власний розсуд.

При цьому у матеріалах справи не вказано, скільки часу обвинувачений був відсутній на службі.

Також зазачається, що під час розгляду справи Сергій Л. "визнав свою вину, розкаявся, просив суворо не карати та призначити мінімальне покарання".

"Суддя Андрій Місінкевич визнав військовослужбовця винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді", — йдеться в повідомленні.

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