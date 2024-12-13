Солдат ушел в СЗЧ – что ему грозит

Судья принимает решение. Фото: KP.UA

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор солдату ВСУ за самовольное оставление воинской части. Речь идет о том, что обвиняемый без ведома руководства уехал домой. Ему назначили 5 лет лишения свободы.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений.

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В приговоре от 6 декабря отмечается, что в мае 2023 года мобилизованный солдат-стрелок ВСУ Сергей Л. после лечения не вернулся в воинскую часть. Зато он поехал домой, где проводил время по своему усмотрению.

При этом в материалах дела не указано, сколько времени обвиняемый отсутствовал на службе.

Также отмечается, что при рассмотрении дела Сергей Л. "признал свою вину, раскаялся, просил строго не наказывать и назначить минимальное наказание".

"Судья Андрей Мисинкевич признал военнослужащего виновным по ч.5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части военнослужащим, а также неявку его вовремя на службу без уважительных причин более трех суток в условиях военного положения) и назначил 5 лет лишения свободы. Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде", — говорится в сообщении.

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