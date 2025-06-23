У Кривому Розі молодший сержант убив побратима — яке покарання обрав для нього суд

Військовослужбовець із автоматом. Фото ілюстративне: provce.ck.ua

У Кривому Розі молодший сержант під час конфлікту вбив іншого бійця. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Приморський районний суд міста Одеси ухвалив 12 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 4 грудня 2022 року між військовослужбовцями, які раніше неодноразово конфліктували, спалахнула сварка. Один із бійців, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, націлився на суперника автоматом, кажучи, що вб'є його. У відповідь той відкрив вогонь із АК-74, випустивши шість куль. Три кулі влучили в серце, легені та печінку військового — від травм він загинув на місці.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що обвинувачений відкрив стрілянину задля самозахисту. Водночас він зазначив, що фігурант міг зробити попереджувальний постріл або стріляти по ногах кривдника.

Підсудний свою провину визнав і розкаявся. Чоловіка засудили до двох років позбавлення волі. Термін покарання він уже відбув, бо від грудня 2022 року перебував під вартою, але ще має виплатити державі 14 тисяч гривень за проведення експертизи.

Нагадаємо, у Харкові гінекологиня намагалася забезпечити військовозобов'язаного фіктивним батьківством, аби той міг уникнути військового призову. Їй призначили покарання у вигляді трьох років умовного терміну.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік понад два роки ігнорував повістку. Свій вчинок порушник пояснив тим, що переплутав дати.