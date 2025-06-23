В Кривом Роге младший сержант убил побратима — какое наказание избрал для него суд

Военнослужащий с автоматом. Фото иллюстративное: provce.ck.ua

В Кривом Роге младший сержант во время конфликта убил другого бойца. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Приморский районный суд города Одессы вынес 12 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 4 декабря 2022 года между военнослужащими, которые ранее неоднократно конфликтовали, вспыхнула ссора. Один из бойцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нацелился на соперника автоматом, говоря, что убьет его. В ответ тот открыл огонь из АК-74, выпустив шесть пуль. Три пули попали в сердце, легкие и печень военного — от травм он погиб на месте.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что обвиняемый открыл стрельбу в целях самозащиты. В то же время он отметил, что фигурант мог сделать предупредительный выстрел или стрелять по ногам обидчика.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Срок наказания он уже отбыл, потому что с декабря 2022 года находился под стражей, но еще должен выплатить государству 14 тысяч гривен за проведение экспертизы.

Напомним, в Харькове гинеколог пыталась обеспечить военнообязанного фиктивным отцовством, чтобы тот мог избежать военного призыва. Ей назначили наказание в виде трех лет условного срока.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина более двух лет игнорировал повестку. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что перепутал даты.