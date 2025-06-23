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Главная Армия Военный застрелил побратима — как его наказал суд

Военный застрелил побратима — как его наказал суд

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Дата публикации 23 июня 2025 03:32
В Кривом Роге младший сержант убил побратима — какое наказание избрал для него суд
Военнослужащий с автоматом. Фото иллюстративное: provce.ck.ua
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Кривом Роге младший сержант во время конфликта убил другого бойца. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Приморский районный суд города Одессы вынес 12 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 4 декабря 2022 года между военнослужащими, которые ранее неоднократно конфликтовали, вспыхнула ссора. Один из бойцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нацелился на соперника автоматом, говоря, что убьет его. В ответ тот открыл огонь из АК-74, выпустив шесть пуль. Три пули попали в сердце, легкие и печень военного — от травм он погиб на месте.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что обвиняемый открыл стрельбу в целях самозащиты. В то же время он отметил, что фигурант мог сделать предупредительный выстрел или стрелять по ногам обидчика.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Срок наказания он уже отбыл, потому что с декабря 2022 года находился под стражей, но еще должен выплатить государству 14 тысяч гривен за проведение экспертизы.

Напомним, в Харькове гинеколог пыталась обеспечить военнообязанного фиктивным отцовством, чтобы тот мог избежать военного призыва. Ей назначили наказание в виде трех лет условного срока.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина более двух лет игнорировал повестку. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что перепутал даты.

суд правосудие убийство армия военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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