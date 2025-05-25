Боєць убив побратима — що вирішив суд

Військовий з автоматом. Фото ілюстративне: provce.ck.ua

Військовослужбовець убив бійця, разом із яким служив в одній частині. Злочин він намагався приховати, стверджуючи, що побратим вчинив самогубство.

Про це йдеться у вироку, який Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив 15 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався 20 жовтня 2022 року. Боєць, якого в подальшому застрелив обвинувачений, приніс дві пляшки горілки та розпивав їх у компанії ще п'ятьох військових. Під час вживання алкоголю чоловік посварився з підсудним і той двічі вистрелив йому в голову з автомата АК-74.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений спочатку казав, що потерпілий застрелився сам, але потім змінив показання й заявив, що намагався відібрати в товариша зброю, аби "не наробити біди", а вистрелив у нього випадково.

Матір загиблого розповіла, що у військовій частині їй спочатку сказали, що син наклав на себе руки. Вже після похорону бійця полковник військової частини розповів їй, що сталося насправді. Підсудний у подальшому теж зізнався у вчиненому, але казав, що це сталося випадково.

Військового засудили до дев'яти років позбавлення волі. Також він має сплатити матері загиблого 550 тисячі гривень в якості компенсації моральної шкоди й відшкодувати витратити на поховання та правову допомогу.

Нагадаємо, у Полтаві винесли вирок військовослужбовцю, який повідомляв про замінування об'єктів критичної інфраструктури. Усі ці повідомлення були неправдивими.

Раніше на Харківщині винесли вирок залізничнику. Чоловік повідомляв громадянину РФ про переміщення військового озброєння та підрозділів ЗСУ.