Боец убил побратима — что решил суд

Военный с автоматом. Фото иллюстративное: provce.ck.ua

Военнослужащий убил бойца, вместе с которым служил в одной части. Преступление он пытался скрыть, утверждая, что побратим совершил самоубийство.

Об этом говорится в приговоре, который Знаменский горрайонный суд Кировоградской области вынес 15 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел 20 октября 2022 года. Боец, которого в дальнейшем застрелил обвиняемый, принес две бутылки водки и распивал их в компании еще пятерых военных. Во время употребления алкоголя мужчина поссорился с подсудимым и тот дважды выстрелил ему в голову из автомата АК-74.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый сначала говорил, что потерпевший застрелился сам, но потом изменил показания и заявил, что пытался отобрать у товарища оружие, чтобы "не наделать беды", а выстрелил в него случайно.

Мать погибшего рассказала, что в воинской части ей сначала сказали, что сын покончил с собой. Уже после похорон бойца полковник воинской части рассказал ей, что произошло на самом деле. Подсудимый в дальнейшем тоже признался в содеянном, но говорил, что это произошло случайно.

Военного приговорили к девяти годам лишения свободы. Также он должен заплатить матери погибшего 550 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение и правовую помощь.

Напомним, в Полтаве вынесли приговор военнослужащему, который сообщал о заминировании объектов критической инфраструктуры. Все эти сообщения были ложными.

Ранее на Харьковщине вынесли приговор железнодорожнику. Мужчина сообщал гражданину РФ о перемещении военного вооружения и подразделений ВСУ.