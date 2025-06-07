Який вік найкращий для служби в ЗСУ — відповідь військового

Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ
Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Космос" прокоментував ситуацію із рекрутингом. Крім того, він відповів, який вік є найкращим для служби в Збройних силах України.
Про це військовий розповів у коментарі Новини.LIVE.
Військовий про рекрутинг та найкращий вік для служби в ЗСУ
Військовослужбовець 3 ОШБр зазначає, що наразі рекрутинг в ЗСУ триває.
"Багато хто може сказати, що рекрутингу у 2025 році вже немає, бо всі, хто хотів, пішли, але це не так, до нас приходять люди", — розповів військовий на псевдо "Космос".
Зокрема, на питання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик щодо найкращого віку для бійців, він відповів, що має бути баланс між молодістю та досвідом. За його словами, є і 18-річні, які рвуться воювати, і люди 40+, які цінні своїм досвідом.
Військовий також розповів про потреби бригади. Зокрема, є запит на БТР та стрілецьку зброю. Він наголосив, що у 3 ОШБр стикаються з такими ж викликами, як й інші бригади.
Нагадаємо, що нещодавно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів, чи розглядають зараз у парламенті питання щодо зниження мобілізаційного віку.
Також ми інформували, яка група інвалідності може звільнити від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!