Який вік найкращий для служби в ЗСУ — відповідь військового

Українські захисники. Фото: armyinform.com

Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Космос" прокоментував ситуацію із рекрутингом. Крім того, він відповів, який вік є найкращим для служби в Збройних силах України.

Про це військовий розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Військовослужбовець 3 ОШБр зазначає, що наразі рекрутинг в ЗСУ триває.

"Багато хто може сказати, що рекрутингу у 2025 році вже немає, бо всі, хто хотів, пішли, але це не так, до нас приходять люди", — розповів військовий на псевдо "Космос".

Зокрема, на питання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик щодо найкращого віку для бійців, він відповів, що має бути баланс між молодістю та досвідом. За його словами, є і 18-річні, які рвуться воювати, і люди 40+, які цінні своїм досвідом.

Військовий також розповів про потреби бригади. Зокрема, є запит на БТР та стрілецьку зброю. Він наголосив, що у 3 ОШБр стикаються з такими ж викликами, як й інші бригади.

Нагадаємо, що нещодавно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів, чи розглядають зараз у парламенті питання щодо зниження мобілізаційного віку.

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