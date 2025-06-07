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Головна Армія Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ

Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ

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Дата публікації: 7 червня 2025 17:30
Який вік найкращий для служби в ЗСУ — відповідь військового
Українські захисники. Фото: armyinform.com

Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади на псевдо "Космос" прокоментував ситуацію із рекрутингом. Крім того, він відповів, який вік є найкращим для служби в Збройних силах України.

Про це військовий розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Військовий про рекрутинг та найкращий вік для служби в ЗСУ

Військовослужбовець 3 ОШБр зазначає, що наразі рекрутинг в ЗСУ триває.

"Багато хто може сказати, що рекрутингу у 2025 році вже немає, бо всі, хто хотів, пішли, але це не так, до нас приходять люди", — розповів військовий на псевдо "Космос".

Зокрема, на питання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик щодо найкращого віку для бійців, він відповів, що має бути баланс між молодістю та досвідом. За його словами, є і 18-річні, які рвуться воювати, і люди 40+, які цінні своїм досвідом.

Військовий також розповів про потреби бригади. Зокрема, є запит на БТР та стрілецьку зброю. Він наголосив, що у 3 ОШБр стикаються з такими ж викликами, як й інші бригади.

Нагадаємо, що нещодавно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів, чи розглядають зараз у парламенті питання щодо зниження мобілізаційного віку.

Також ми інформували, яка група інвалідності може звільнити від мобілізації.

ЗСУ мобілізація війна в Україні Рекрутинг 3 ОШБр
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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