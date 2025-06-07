Какой возраст самый лучший для службы в ВСУ - ответ военного

Украинские защитники. Фото: armyinform.com

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады под псевдонимом "Космос" прокомментировал ситуацию с рекрутингом. Кроме того, он ответил, какой возраст является лучшим для службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом военный рассказал в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Военный о рекрутинге и лучшем возрасте для службы в ВСУ

Военнослужащий 3 ОШБр отмечает, что сейчас рекрутинг в ВСУ продолжается.

"Многие могут сказать, что рекрутинга в 2025 году уже нет, потому что все, кто хотел, ушли, но это не так, к нам приходят люди", — рассказал военный под псевдонимом "Космос".

В частности, на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык относительно лучшего возраста для бойцов, он ответил, что должен быть баланс между молодостью и опытом. По его словам, есть и 18-летние, которые рвутся воевать, и люди 40+, которые ценны своим опытом.

Военный также рассказал о потребностях бригады. В частности, есть запрос на БТР и стрелковое оружие. Он отметил, что в 3 ОШБр сталкиваются с такими же вызовами, как и другие бригады.

Напомним, что недавно председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил, рассматривают ли сейчас в парламенте вопрос о снижении мобилизационного возраста.

Также мы информировали, какая группа инвалидности может освободить от мобилизации.