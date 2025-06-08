Чи буде перемир'я з Росією — відповідь військового

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Військовий Третьої окремої штурмової бригади Яніс Терещенко відповів, чи можливе перемир'я з Росією найближчим часом. Також він повідомив, до якого року може тривати повномасштабна війна в Україні.

Про це воїн 3 ОШБр розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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За словами українського військовослужбовця, повномасштабна війна в Україні триватиме до 2030 року.

"До 2030 нікуди ми не дінемось, ми будемо воювати, тому що чекаємо на НАТО", — сказав воїн 3 ОШБр Яніс Терещенко.

Він пояснив, що саме до того часу НАТО має переозброїтися, а зробити це раніше Північноатлантичний блок не поспішає.

Водночас на питання щодо перемир'я військовий заявив, що воно неможливе через значне скупчення сил та засобів з обох боків.

"Ми можемо провести, умовно, режим тиші. Затвердити якісь нові договори або затягнути дипломатичний процес, який не зупинить, а пригальмує бойові дії... Ми це все проживали. Ми знаємо, що це таке. Це погано як для нас, так і для росіян", — наголосив Яніс Терещенко.

Нагадаємо, що 2 червня під час переговорів у Стамбулі Росія запропонувала Україні припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Водночас нещодавно Зеленський пояснив, чому Путін не хоче закінчувати війну в Україні.