Будет ли перемирие с Россией - ответ военного

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Янис Терещенко ответил, возможно ли перемирие с Россией в ближайшее время. Также он сообщил, до какого года может продолжаться полномасштабная война в Украине.

Об этом воин 3 ОШБр рассказал в интервью Янине Соколовой.

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По словам украинского военнослужащего, полномасштабная война в Украине продлится до 2030 года.

"До 2030 никуда мы не денемся, мы будем воевать, потому что ждем НАТО", — сказал воин 3 ОШБр Янис Терещенко.

Он пояснил, что именно к тому времени НАТО должно перевооружиться, а сделать это раньше Североатлантический блок не спешит.

В то же время на вопрос о перемирии военный заявил, что оно невозможно из-за значительного скопления сил и средств с обеих сторон.

"Мы можем провести, условно, режим тишины. Утвердить какие-то новые договоры или затянуть дипломатический процесс, который не остановит, а притормозит боевые действия... Мы это все проживали. Мы знаем, что это такое. Это плохо как для нас, так и для россиян", — подчеркнул Янис Терещенко.

Напомним, что 2 июня во время переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине прекращение огня на отдельных участках фронта.

В то же время недавно Зеленский объяснил, почему Путин не хочет заканчивать войну в Украине.