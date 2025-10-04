Військовий розповів про ситуацію з виплатами в ЗСУ

Чоловік рахує гроші. Ілюстративне фото: informweek.com

Український військовий Максим Несміянов розповів, яка наразі ситуації з виплатами в Збройних силах України. За його словами, премії та надбавки поступово зменшуються.

Про це Максим Несміянов розповів в ефірі "Київського часу".

Військовий про виплати та надбавки в ЗСУ

Український військовий Максим Несміянов заявив, що були випадки, коли бійцям ЗСУ доводилося повертати державі 200-300 тисяч гривень через те, що хтось заповнив журнал бойових дій із помилками.

Український захисник зазначив, що з грудня 2022 року надбавки та премії поступово зменшуються, тоді як небезпека на фронті лише зростає. При цьому, за його словами, додаткові виплати (70 та 100 тисяч гривень для передової) на практиці часто надходять із затримками.

"Я на собі знаю, що з грудня 2022 року, у нас навіть ті 100 тисяч гривень премії, яка платиться військовим на фронті — все менше й менше. А ворог кілзону збільшує. Там, де я раніше міг пельмені купити, тепер там мертве поле — там все в дронах.

Ось ці премії, можна їх нормально видавати? Є 100 і 70 тисяч гривень — вони теж проблемно видаються.

І зараз я знаю приклади, що хлопцям виставили рахунки, що вони мають державі повернути 200-300 тисяч, бо хтось неправильно вів журнал бойових дій", — розповів військовий.

Він наголосив, що 30 тисяч гривень премії на війні — це ніщо.

"Коли я був помічником кулеметника в розвідці, в мене було 21 тисяча 800 гривень зарплата. А зате я захожу в АТБ, якщо я щось солоденьке купити хочу, — на касі мені пропонують роботу за 25 тисяч гривень. А 25 тисяч — це вже офіцер ЗСУ отримує. Тобто, ще контракт на 5 років треба в армії підписати", — пояснив Несміянов.

