Военный рассказал, какова ситуация с премиями и надбавками в ВСУ

Военный рассказал, какова ситуация с премиями и надбавками в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:50
Военный рассказал о ситуации с выплатами в ВСУ
Мужчина считает деньги. Иллюстративное фото: informweek.com

Украинский военный Максим Несмиянов рассказал, какая сейчас ситуация с выплатами в Вооруженных силах Украины. По его словам, премии и надбавки постепенно уменьшаются.

Об этом Максим Несмиянов рассказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Военный о выплатах и надбавках в ВСУ

Украинский военный Максим Несмиянов заявил, что были случаи, когда бойцам ВСУ приходилось возвращать государству 200-300 тысяч гривен из-за того, что кто-то заполнил журнал боевых действий с ошибками.

Украинский защитник отметил, что с декабря 2022 года надбавки и премии постепенно уменьшаются, тогда как опасность на фронте только растет. При этом, по его словам, дополнительные выплаты (70 и 100 тысяч гривен для передовой) на практике часто поступают с задержками.

"Я на себе знаю, что с декабря 2022 года, у нас даже те 100 тысяч гривен премии, которая платится военным на фронте — все меньше и меньше. А враг килзону увеличивает. Там, где я раньше мог пельмени купить, теперь там мертвое поле — там все в дронах.

Вот эти премии, можно их нормально выдавать? Есть 100 и 70 тысяч гривен — они тоже проблемно выдаются.

И сейчас я знаю примеры, что ребятам выставили счета, что они должны государству вернуть 200-300 тысяч, потому что кто-то неправильно вел журнал боевых действий", — рассказал военный.

Он отметил, что 30 тысяч гривен премии на войне — это ничто.

"Когда я был помощником пулеметчика в разведке, у меня было 21 тысяча 800 гривен зарплата. А зато я захожу в АТБ, если я что-то сладенькое купить хочу, — на кассе мне предлагают работу за 25 тысяч гривен. А 25 тысяч — это уже офицер ВСУ получает. То есть, еще контракт на 5 лет надо в армии подписать", — объяснил Несмиянов.

Недавно стало известно, что украинским военным могут повысить минимальные выплаты — о каких суммах идет речь.

Ранее мы информировали, когда получают первые выплаты только мобилизованные.

выплаты ВСУ армия зарплата война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
