Зниження мобілізаційного віку — військовий радить юнакам готуватися до війни

Військові на фронті. Фото: Reuters

В Україні серед військових, депутатів та населення тривають дискусії про те, чи варто залучати молодь у військо. Проте, на думку деяких військових, хлопці віком 15-18 років уже мають бути готовими до того, що рано чи пізно їм доведеться воювати.

Таку думку висловив військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка.

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Олександр Ябчанка заявив, що підліткам, які зараз досягли 15-18 річного віку мають розуміти, що існують високі шанси на їх мобілізацію.

Він додав, що в Україні варто змінювати підхід до освіти та готувати молодь до можливої участі у бойових діях.

"Ми не хочемо залишити війну нашим дітям". Ми то не хочемо, але, на жаль, нас не питають. Тому, або ми залишимо війну нашим дітям, або ми не залишимо їм країну", — пояснив Ябчанка.

Нагадаємо, деякі військові переконані, що українській молоді варто приєднатися до війська вже зараз.

У ЗМІ ширилися чутки, що українська влада нібито збирається проголосувати за закон про зниження мобілізаційного віку з 2025 року, проте, нардепи відхиляють такі заяви і стверджують, що таких планів немає.

Раніше повідомляли, що США нібито здійснювали тиск на українську владу, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік.