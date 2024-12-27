Военный посоветовал парням 15-18 лет готовиться к войне
В Украине среди военных, депутатов и населения продолжаются дискуссии о том, стоит ли привлекать молодежь в армию. Однако, по мнению некоторых военных, ребята в возрасте 15-18 лет уже должны быть готовы к тому, что рано или поздно им придется воевать.
Такое мнение высказал военный батальон "Волки да Винчи" Александр Ябченко.
Юношам 15-18 лет нужно готовиться к войне
Александр Ябченко заявил, что подросткам, которые сейчас достигли 15-18 летнего возраста, должны понимать, что существуют высокие шансы на их мобилизацию.
Он добавил, что в Украине следует менять подход к образованию и готовить молодежь к возможному участию в боевых действиях.
"Мы не хотим оставить войну нашим детям". Мы это не хотим, но, к сожалению, нас не спрашивают. Поэтому либо мы оставим войну нашим детям, либо мы не оставим им страну", — пояснил Ябченко.
Напомним, некоторые военные убеждены, что украинской молодежи в Арто присоединиться к войску уже сейчас.
В СМИ ходили слухи, что украинские власти якобы собираются проголосовать за закон о снижении мобилизационного возраста с 2025 года, однако, нардепы отклоняют такие заявления и утверждают, что таких планов нет.
Ранее сообщалось, что США якобы оказывали давление на украинские власти, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.
Читайте Новини.LIVE!