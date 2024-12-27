Военные на фронте. Фото: Reuters

В Украине среди военных, депутатов и населения продолжаются дискуссии о том, стоит ли привлекать молодежь в армию. Однако, по мнению некоторых военных, ребята в возрасте 15-18 лет уже должны быть готовы к тому, что рано или поздно им придется воевать.

Такое мнение высказал военный батальон "Волки да Винчи" Александр Ябченко.

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Александр Ябченко заявил, что подросткам, которые сейчас достигли 15-18 летнего возраста, должны понимать, что существуют высокие шансы на их мобилизацию.

Он добавил, что в Украине следует менять подход к образованию и готовить молодежь к возможному участию в боевых действиях.

"Мы не хотим оставить войну нашим детям". Мы это не хотим, но, к сожалению, нас не спрашивают. Поэтому либо мы оставим войну нашим детям, либо мы не оставим им страну", — пояснил Ябченко.

Напомним, некоторые военные убеждены, что украинской молодежи в Арто присоединиться к войску уже сейчас.

В СМИ ходили слухи, что украинские власти якобы собираются проголосовать за закон о снижении мобилизационного возраста с 2025 года, однако, нардепы отклоняют такие заявления и утверждают, что таких планов нет.

Ранее сообщалось, что США якобы оказывали давление на украинские власти, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.