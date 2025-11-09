Відео
Відео

Головна Армія Військовий пояснив, що може розв'язати проблему СЗЧ

Військовий пояснив, що може розв'язати проблему СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 17:44
Оновлено: 17:44
Служба за контрактом може вирішити проблему СЗЧ — Мамулашвілі
Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Фото: armyinform.com.ua

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі пояснив, що може розв'язати проблему самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії. За його словами, служба за контрактом частково може вирішити це питання.

Про це Мамука Мамулашвілі заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Командир про розв'язання проблеми СЗЧ в ЗСУ

Військовий зазначив, що наразі доволі багато людей йдуть в СЗЧ. Водночас він додав, що людина, яка самовільно залишила військову частину, може повернутися до служби та відновити виплати і забезпечення.

"У людей, які самовільно залишили частину, є вибір, і вони можуть повернутися. Вони можуть повернутися в ту саму частину, де й були, або перейти в іншу частину", — пояснив Мамулашвілі.

Крім того, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі вважає, що служба за контрактом може частково розвʼязати проблему СЗЧ в Збройних силах України.

Він пояснив, що це важливо для залучення людей і формування зрозумілих правил гри.

"Будуть чіткі межі та чіткий час служби людини, яка йде на війну. І це дуже важливо для професійних військ та для того, щоб цих професіоналів та непрофесіоналів, скажімо так, залучити до військової служби", — сказав Мамулашвілі.

Нагадаємо, що нещодавно Максим Жорін висловився про новий антирекорд випадків СЗЧ в українській армії під час повномасштабної війни.

Раніше Жорін пояснював, як можна уникнути самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії. 

ЗСУ армія війна в Україні СЗЧ українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
