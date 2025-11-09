Видео
Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:44
обновлено: 17:44
Служба по контракту может решить проблему СОЧ — Мамулашвили
Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: armyinform.com.ua

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили объяснил, что может решить проблему самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии. По его словам, служба по контракту частично может решить этот вопрос.

Об этом Мамука Мамулашвили заявил в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Командир о решении проблемы СОЧ в ВСУ

Военный отметил, что сейчас довольно много людей уходят в СОЧ. В то же время он добавил, что человек, который самовольно оставил воинскую часть, может вернуться к службе и восстановить выплаты и обеспечение.

"У людей, которые самовольно оставили часть, есть выбор, и они могут вернуться. Они могут вернуться в ту же часть, где и были, или перейти в другую часть", — объяснил Мамулашвили.

Кроме того, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили считает, что служба по контракту может частично решить проблему СОЧ в Вооруженных силах Украины.

Он пояснил, что это важно для привлечения людей и формирования понятных правил игры.

"Будут четкие границы и четкое время службы человека, который идет на войну. И это очень важно для профессиональных войск и для того, чтобы этих профессионалов и непрофессионалов, скажем так, привлечь к военной службе", — сказал Мамулашвили.

Напомним, что недавно Максим Жорин высказался о новом антирекорде случаев СОЧ в украинской армии во время полномасштабной войны.

Ранее Жорин объяснял, как можно избежать самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии.

ВСУ армия война в Украине СОЧ украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
