Служба по контракту может решить проблему СОЧ — Мамулашвили

Военный объяснил, что может решить проблему СОЧ
Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили объяснил, что может решить проблему самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии. По его словам, служба по контракту частично может решить этот вопрос.
Об этом Мамука Мамулашвили заявил в эфире Вечір.LIVE.
Командир о решении проблемы СОЧ в ВСУ
Военный отметил, что сейчас довольно много людей уходят в СОЧ. В то же время он добавил, что человек, который самовольно оставил воинскую часть, может вернуться к службе и восстановить выплаты и обеспечение.
"У людей, которые самовольно оставили часть, есть выбор, и они могут вернуться. Они могут вернуться в ту же часть, где и были, или перейти в другую часть", — объяснил Мамулашвили.
Кроме того, командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили считает, что служба по контракту может частично решить проблему СОЧ в Вооруженных силах Украины.
Он пояснил, что это важно для привлечения людей и формирования понятных правил игры.
"Будут четкие границы и четкое время службы человека, который идет на войну. И это очень важно для профессиональных войск и для того, чтобы этих профессионалов и непрофессионалов, скажем так, привлечь к военной службе", — сказал Мамулашвили.
Напомним, что недавно Максим Жорин высказался о новом антирекорде случаев СОЧ в украинской армии во время полномасштабной войны.
Ранее Жорин объяснял, как можно избежать самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии.
Читайте Новини.LIVE!