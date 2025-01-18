ЗСУ підривають стволи шахт на Донеччині — військовий пояснив, чому це потрібно

Військовий пояснив, чому ЗСУ підривають шахти на Донеччині
На Донеччині українські інженерні підрозділи бойових бригад завчасно підривають стволи шахт. Військові пояснили, що це необхідно, щоб запобігти просуванню чи приховуванню особового складу російськими загарбниками.
Про це в ефірі телемарафону повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин у суботу, 18 січня.
Українські військові підривають шахти на Донеччині
Литвин пояснив, що такі операції готують заздалегідь для того, щоб запобігти просуванню та закріпленню окупантів.
"Шахти можете порівняти з мостами або іншими об’єктами інфраструктури, які ворог може використовувати або для приховування свого особового складу, або для пересування", — зазначив військовий.
Командир також зазначив, що у справі підриву шахт військові тісно співпрацюють з управлінням шахтових стволів. Ці посадовці можуть порадити, де краще підірвати.
"Військові не одразу можуть зрозуміти, що до чого і яке розташування, та як краще закласти вибухівку і які об’єми потрібні", — сказав він.
За словами Литвина, щоб підірвати шахту, об’єми в тротиловому еквіваленті вимірюються декількома тоннами вибухівки.
Раніше ми повідомляли, що Україна припинила видобуток на шахті коксівного вугілля, яка розташована в районі Покровська. Таке рішення довелося ухвалити через наближення до міста російських загарбників.
Нагадуємо, російські окупанти, попри заяви про відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України, руйнують гірничодобувну інфраструктуру.
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