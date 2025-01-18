ЗСУ підривають стволи шахт на Донеччині — військовий пояснив, чому це потрібно

Тунель шахти на Донеччині. Фото: Слово і Діло

На Донеччині українські інженерні підрозділи бойових бригад завчасно підривають стволи шахт. Військові пояснили, що це необхідно, щоб запобігти просуванню чи приховуванню особового складу російськими загарбниками.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин у суботу, 18 січня.

Читайте також:

Українські військові підривають шахти на Донеччині

Литвин пояснив, що такі операції готують заздалегідь для того, щоб запобігти просуванню та закріпленню окупантів.

"Шахти можете порівняти з мостами або іншими об’єктами інфраструктури, які ворог може використовувати або для приховування свого особового складу, або для пересування", — зазначив військовий.

Командир також зазначив, що у справі підриву шахт військові тісно співпрацюють з управлінням шахтових стволів. Ці посадовці можуть порадити, де краще підірвати.

"Військові не одразу можуть зрозуміти, що до чого і яке розташування, та як краще закласти вибухівку і які об’єми потрібні", — сказав він.

За словами Литвина, щоб підірвати шахту, об’єми в тротиловому еквіваленті вимірюються декількома тоннами вибухівки.

Раніше ми повідомляли, що Україна припинила видобуток на шахті коксівного вугілля, яка розташована в районі Покровська. Таке рішення довелося ухвалити через наближення до міста російських загарбників.

Нагадуємо, російські окупанти, попри заяви про відродження вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях України, руйнують гірничодобувну інфраструктуру.