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Військовий облік ВПО — як стати на облік за місцем фактичного проживання

18 червня 2024 15:22
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Любомир Кучер
Редактор
Внутрішньо переміщені особи у особливий період, як цій категорії громадян стати на військовий облік
Внутрішньо переміщена особа. Фото: dtv.dn.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік протягом семи днів після прибуття на нове місце проживання в Україні. При цьому знятися з попереднього місця військової реєстрації можна дистанційно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Процес мобілізації в Україні стосується і внутрішньо переміщених осіб.

Так, згідно із новим законом про мобілізацію, вони повинні у семиденний строк стати на військовий облік у населеному пункті, куди вони прибули з іншого регіону України, охопленого війною.

Чи треба відвідувати ТЦК

За словами юриста Юрія Айвазяна, процес оформлення військового обліку для внутрішньо переміщених осіб не відрізняється від процесу, який проходять військовозобов’язані громадяни за місцем своєї реєстрації.

Крім того, аби знятися з обліку на попередньому місці, ВПО не потрібно туди їхати. "Особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов’язкова", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.

ТЦК та СП
ВПО
мобілізація
юристи
військовий облік

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