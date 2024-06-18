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Военный учет ВПЛ — как стать на учет по месту фактического проживания

18 июня 2024 15:22
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Внутренне перемещенные лица в особый период, как этой категории граждан встать на военный учет
Внутренне перемещенное лицо. Фото: dtv.dn.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Внутри перемещенные лица должны стать на военный учет в течение семи дней по прибытии на новое место жительства в Украине. При этом сняться с предыдущего места военной регистрации можно дистанционно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Процесс мобилизации в Украине относится и к внутренне перемещенным лицам.

Так, согласно новому закону о мобилизации, они должны в семидневный срок стать на военный учет в населенном пункте, куда они прибыли из другого региона Украины, охваченного войной.

Нужно ли посещать ТЦК

По словам юриста Юрия Айвазяна, процесс оформления военного учета для внутренне перемещенных лиц не отличается от процесса, проходящего военнообязанные граждане по месту своей регистрации.

Кроме того, чтобы сняться с учета на предыдущем месте, ВПЛ не нужно туда ехать. "Личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения из военного учета в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов не обязательно", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

ТЦК и СП
ВПЛ
мобилизация
юристы
военный учет

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