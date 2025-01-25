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Військовий не отримав виплати за поранення та звернувся до суду

25 січня 2025 00:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовий не отримав додаткову винагороду за поранення — який вирок суду
Евакуація пораненого бійця побратимами. Ілюстративне фото: МВС / X (Twitter)
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові військовослужбовець лишився без додаткових виплат у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, тому був змушений звернутися до суду. Захисник отримав поранення на фронті й близько пів року проходив лікування та реабілітацію, однак кошти військова частина не нарахувала.

Про це йдеться у рішенні опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи 

Відповідно до матеріалів справи, в лютому 2024 року військовослужбовець Національної гвардії отримав поранення на передовій у Запорізькій області, після чого до жовтня того ж року проходив лікування.

У військовій частині солдату відмовили в додатковій винагороді, аргументуючи це тим, що він нібито був не на стаціонарному лікуванні, а на реабілітації. Таким чином боєць подав проти частини позов до суду.

Рішення суду

Суд проаналізував обставини справи й виявив, що військовий отримав тяжке поранення у зв'язку з захистом країни, а в період із квітня по жовтень був на стаціонарному лікуванні у різних медичних закладах. Таким чином військовий має право на отримання додаткової грошової винагороди. 

Своєю чергою військова частина не обґрунтувала рішення про невиплату бійцю коштів винагороди, тож суд задовільнив позов військового. Це рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що на Закарпатті судили військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації. Свою відмову від повістки чоловік пояснив тим, що на передовій вже служить його брат.

Також на Одещині чоловік відбувся штрафом за ухилення від військового обліку. Обвинувачений не прийшов до ТЦК проходити ВЛК.

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