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Военный не получил выплаты за ранение и обратился в суд

25 января 2025 00:13
Виктория Козырь - редактор
Военный не получил дополнительное вознаграждение за ранение — какой приговор суда
Эвакуация раненого бойца побратимами. Иллюстративное фото: МВД / X (Twitter)
Виктория Козырь - редактор

Во Львове военнослужащий остался без дополнительных выплат в размере 100 тысяч гривен в месяц, поэтому был вынужден обратиться в суд. Защитник получил ранение на фронте и около полугода проходил лечение и реабилитацию, однако средства военная часть не начислила.

Об этом говорится в решении опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела 

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года военнослужащий Национальной гвардии получил ранение на передовой в Запорожской области, после чего до октября того же года проходил лечение.

В воинской части солдату отказали в дополнительном вознаграждении, аргументируя это тем, что он якобы был не на стационарном лечении, а на реабилитации. Таким образом боец подал против части иск в суд.

Решение суда

Суд проанализировал обстоятельства дела и обнаружил, что военный получил тяжелое ранение в связи с защитой страны, а в период с апреля по октябрь был на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях. Таким образом военный имеет право на получение дополнительного денежного вознаграждения.

В свою очередь воинская часть не обосновала решение о невыплате бойцу средств вознаграждения, поэтому суд удовлетворил иск военного. Это решение еще можно обжаловать.

Напомним, что на Закарпатье судили военнообязанного за уклонение от мобилизации. Свой отказ от повестки мужчина объяснил тем, что на передовой уже служит его брат.

Также в Одесской области мужчина отделался штрафом за уклонение от воинского учета. Обвиняемый не пришел в ТЦК проходить ВВК.

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