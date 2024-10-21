Легіонер із США розповів про свою мотивацію у війні на боці України

Американські військові. Фото ілюстративне: U.S. Army

Військовий зі Сполучених Штатів, який воює за Україну, розповів про те, що його мотивує. Чоловік пройшов Афганістан, і досвід, який він там отримав, зараз допомагає.

Про це розповів боєць Міжнародного легіону ГУР Murray у подкасті YouTube-каналу Ukrainian Jenny meets.

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Легіонер із США, відповідаючи на запитання про те, що його мотивує, сказав, що в нього таке враження, що він "робить своє". І це допомагає адаптуватися до умов війни.

"Я думаю, що у мене є мотивація і я не можу відмовитися від цього з цих причин, які абсолютно точно маю. Бували моменти, коли я просто божеволів від страху", — розповів військовий.

За словами американця, смерть — це те, з чим стикаються всі професійні солдати, і це виклик.

"Військовим доводиться справляється з цим по-своєму, але це виклик. Мозок робить цікаві речі, щоб захистити себе від травми. І це дуже велика частина роботи кожного солдата", — ділиться Murray.

Чоловік зазначив, що деякі речі вже не шокують, коли бачиш їх кілька разів. Але в будь-якому разі дуже складно звикнути до смерті, якщо це близька людина. Він уточнив, що пройшов через такі скрутні ситуації, коли втратив в Афганістані близьких друзів.

"Це було дуже важко. Після цього мені довелося навчитися справлятися з цими емоціями та психологічними наслідками з ПТСР та осмислювати те, що я побачив там. Це те, з чим я вже розібрався", — розповів він.

За словами Murray, саме цей досвід допомагає пережити ті страшні речі, що він бачить на війні в Україні.

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