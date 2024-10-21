Легионер из США рассказал о своей мотивации в войне на стороне Украины

Американские военные. Фото иллюстративное: U.S. Army

Военный из Соединенных Штатов, воюющий за Украину, рассказал о том, что его мотивирует. Человек прошел Афганистан и опыт, который он там получил, сейчас помогает.

Об этом рассказал боец Международного легиона ГУР Murray в подкасте YouTube-канала Ukrainian Jenny meets.

Читайте также:

Почему американец воюет за Украину

Легионер из США, отвечая на вопрос о том, что его мотивирует, сказал, что у него такое впечатление, что он "делает свое". И это помогает адаптироваться к условиям войны.

"Я думаю, что у меня есть мотивация и я не могу отказаться от этого по этим причинам, которые абсолютно точно есть. Бывали моменты, когда я просто сходил с ума от страха", — рассказал военный.

По словам американца, смерть — это то, с чем сталкиваются все профессиональные солдаты, и это вызов.

"Военным приходится справляется с этим по-своему, но это вызов. Мозг делает интересные вещи, чтобы защитить себя от травмы. И это очень большая часть работы каждого солдата", — делится Murray.

Мужчина отметил, что некоторые вещи уже не шокируют, когда видишь их несколько раз. Но в любом случае очень сложно привыкнуть к смерти, если это близкий человек. Он уточнил, что прошел через такие трудные ситуации, когда потерял в Афганистане близких друзей.

"Это было очень тяжело. После этого мне пришлось научиться справляться с этими эмоциями и психологическими последствиями с ПТСР и осмысливать то, что я увидел там. Это то, с чем я уже разобрался", — рассказал он.

По словам Murray, именно этот опыт помогает пережить те страшные вещи, которые он видит на войне в Украине.

Напомним, в ВСУ ощущается большая нехватка офицеров, в связи с этим был принят законопроект о службе по контракту для иностранцев. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволивший иностранцам подписывать контракт с Вооруженными силами.