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Військовий експерт пояснив, навіщо Путіну тимчасове перемирʼя

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Дата публікації: 5 травня 2025 13:05
Селезньов пояснив, навіщо Путін оголошує перемирʼя на три дні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Ключові моменти Тимчасове перемирʼя від Путіна

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, навіщо російський диктатор Володимир Путін оголошує тимчасове перемирʼя. За його словами, лідер країни-терористки не прагне миру. 

Про це Владислав Селезньов сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 5 травня.

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Селезньов зазначає, що "перемирʼя" потрібне російському диктатору для підготовки наступу. За його словами, за цими діями стоїть чітка мета — взяти під окупацію всю Донецьку область, а також посилити загрозу на інших напрямках фронту. 

Крім того, Путін прагне в безпеці провести парад на 9 травня на Червоній площі в Москві.

"А що стосується угоди, яку пропонує Путін, мовляв, давайте на три доби припинимо вогонь, то це ж очевидно для чого? По-перше, щоб в безпеці провести парад на 9 травня на Червоній площі, а по-друге, мати змогу протягом трьох діб підтягнути додаткові сили та засоби до лінії фронту, щоб вже з 10 травня перейти в рамках літньої наступальної кампанії до реалізації своїх планів", — додав Селезньов.

Нагадаємо, 28 квітня Путін оголосив про тимчасове перемирʼя з опівночі 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Згодом на його пропозицію відреагував український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна наполягає на 30-денному перемир’ї.

війна володимир путін Україна перемир'я Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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