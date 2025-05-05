Селезнев объяснил, зачем Путин объявляет перемирие на три дня

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин объявляет временное перемирие. По его словам, лидер страны-террористки не стремится к миру.

Об этом Владислав Селезнев сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 5 мая.

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Временное перемирие от Путина

Селезнев отмечает, что "перемирие" нужно российскому диктатору для подготовки наступления. По его словам, за этими действиями стоит четкая цель — взять под оккупацию всю Донецкую область, а также усилить угрозу на других направлениях фронта.

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Кроме того, Путин стремится в безопасности провести парад на 9 мая на Красной площади в Москве.

"А что касается соглашения, которое предлагает Путин, мол, давайте на трое суток прекратим огонь, то это же очевидно для чего? Во-первых, чтобы в безопасности провести парад на 9 мая на Красной площади, а во-вторых, иметь возможность в течение трех суток подтянуть дополнительные силы и средства к линии фронта, чтобы уже с 10 мая перейти в рамках летней наступательной кампании к реализации своих планов", — добавил Селезнев.

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Напомним, 28 апреля Путин объявил о временном перемирии с полуночи 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Впоследствии на его предложение отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул, что Украина настаивает на 30-дневном перемирии.

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