ППО Patriot неефективні проти дронів — експерт пояснив чому

Система Patriot. Фото: Reuters

Зенітно-ракетні комплекси Patriot не призначені для боротьби з дронами. Вони спеціалізуються на перехопленні балістичних цілей на великій висоті.

Про це розповів військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі Вечір.LIVE.

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Як працює Patriot

За словами Гетьмана, Patriot не здатний виявляти цілі, що летять нижче 50 метрів, а ефективно працює на висоті 20–30 км. Комплекс розрахований на знищення балістичних ракет малої та середньої дальності, які можуть нести навіть ядерний заряд.

"Він має збивати ракету, влучаючи точно в ракету. Не як звичайна ракета проти літака — вибухає поруч, а він має влучити точно в ракету, щоб її повністю знищити, щоб не стався ядерний вибух, а якщо і навіть станеться ядерний вибух, щоб він стався на висоті 20–30 км, і великої шкоди для того об’єкта, куди він летів, не було завдано. Повітряний вибух — це не так страшно", — пояснив військовий оглядач.

Також він зазначив, що зазвичай для ураження однієї цілі запускають одразу дві ракети.

"Зазвичай стріляється двома ракетами одразу, бо ймовірність збиття однієї ракети, балістичної ракети, однією ракетою зенітного комплексу Patriot становить 70%. Тобто 7 із 10 він може збити. Це в його техніко-технічних характеристиках прописано", — сказав експерт.

Гетьман підкреслив, що потрібно запускати ракети з комплексу Patriot виключно по Іскандерах і по Кинджалах. Не можна запускати ракети з Patriot по інших ракетах і по "Шахедах".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США — для ЗСУ буде передано 17 систем протиракетної оборони.

Крім того, американський лідер розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.