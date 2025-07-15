ПВО Patriot неэффективны против дронов - эксперт объяснил почему

Система Patriot. Фото: Reuters

Зенитно-ракетные комплексы Patriot не предназначены для борьбы с дронами. Они специализируются на перехвате баллистических целей на большой высоте.

Об этом рассказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире Вечер.LIVE.

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Как работает Patriot

По словам Гетьмана, Patriot не способен обнаруживать цели, летящие ниже 50 метров, а эффективно работает на высоте 20-30 км. Комплекс рассчитан на уничтожение баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут нести даже ядерный заряд.

"Он должен сбивать ракету, попадая точно в ракету. Не как обычная ракета против самолета — взрывается рядом, а он должен попасть точно в ракету, чтобы ее полностью уничтожить, чтобы не произошел ядерный взрыв, а если и даже произойдет ядерный взрыв, чтобы он произошел на высоте 20-30 км, и большого вреда для того объекта, куда он летел, не было нанесено. Воздушный взрыв — это не так страшно", — пояснил военный обозреватель.

Также он отметил, что обычно для поражения одной цели запускают сразу две ракеты.

"Обычно стреляют двумя ракетами сразу, потому что вероятность сбития одной ракеты, баллистической ракеты, одной ракетой зенитного комплекса Patriot составляет 70%. То есть 7 из 10 он может сбить. Это в его технико-технических характеристиках прописано", — сказал эксперт.

Гетьман подчеркнул, что нужно запускать ракеты из комплекса Patriot исключительно по Искандерам и по Кинжалам. Нельзя запускать ракеты из Patriot по другим ракетам и по Шахедам.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США — для ВСУ будет передано 17 систем противоракетной обороны.

Кроме того, американский лидер рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.