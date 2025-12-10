Порушення прав військових — Лубінець пояснив, на що скаржаться

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що українські військові скаржаться на порушення прав. Крім того, зростає кількість самовільного залишення частин (СЗЧ).

Про це Дмитро Лубінець повідомив у середу, 10 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Порушення прав військових

Лубінець зазначив, що наразі фіксуються порушення прав військових. Зокрема, йдеться про те, що вони не розуміють строків проходження військової служби.

"Це одне з ключових питань, які вони постійно підіймають перед нами, перед Інституцією захисту прав людини. Друге, я щиро вважаю, що це, в тому числі один з чинників, чому така велика кількість СЗЧ. Без розуміння стільки тобі воювати, без розуміння ротацій, без розуміння, хто замінить на передовій", — каже омбудсмен.

Крім того, військовослужбовці, які пройшли через ТЦК, дуже часто вважають, що вже на етапі проходження мобілізації їхні права були порушені. Також трапляються випадки, коли не реагують на рапорти щодо переведення з однієї військової частини в іншу.

"У нас є затримки щодо виплати одноразової грошової допомоги, повʼязаної з пораненням. У нас є випадки не надання законної відпустки. Достатньо велика кількість порушених прав. Скажу відверто, що однією з найбільших категорій заявників до нашої інституції залишаються діючі військові, які звертаються до нас напряму і від нас вимагають реакції", — каже Лубінець.

За його словами, він зобовʼязаний реагувати ефективно, але не публічно. Він наголосив, що постійно підіймаються питання щодо змін підходів та реагування на системні порушення прав громадян категорії військових.

Також є випадки, коли за реагуванням відбувалися процесуальні дії. Наразі винні вже отримують підозри за те, що стосується корупції.

"Взагалі все, що стосується корупції, тут питання, як швидко ми будемо реагувати на такі прояви. Якщо це буде миттєва реакція, яку буде бачити українське суспільство, тільки так ми зможемо це подолати", — заявив Лубінець.

Він зауважив, що заплющування очей на проблему призводить до її розростання. За його словами, в приміщеннях ТЦК трапляються випадки, коли вмирають люди. Один з таких випадків Лубінець тримає на особистому контролі.

"Коли молода людина, хлопець, який зателефонував і повідомив, що мені вручили повістку, я буду йти служити, на наступний день його доставили в лікарню, нібито просто впав, дві гематоми на голові, молода людина померла. Вони повинні нести за це відповідальність? Так, повинні. Якщо б система реагувала на подібні прояви ще раніше, можливо б не дійшли до того. Я не дарма кажу, що не можна замовчувати проблему, треба реагувати на порушення законодавства", — каже він.

Омбудсмен нагадав, що в законі наголошується, що немає права військовим органам долучатись до звуження прав людини.

Водночас Лубінець зазначив, що не всі звернення знаходять своє підтвердження. За його словами, є приклади зразкової діяльності ТЦК СП на території деяких регіонів, де практично немає скарг.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що працівники ТЦК не мають права перевіряти документи та фізично затримувати людей.

Раніше командувач Штурмових військ Валентин Манько заявив, що значна кількість військових здійснюють СЗЧ.