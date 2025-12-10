Нарушение прав военных — Лубинец объяснил, на что жалуются

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинские военные жалуются на нарушение прав. Кроме того, растет количество самовольного оставления частей (СОЧ).

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в среду, 10 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Нарушение прав военных

Лубинец отметил, что сейчас фиксируются нарушения прав военных. В частности, речь идет о том, что они не понимают сроков прохождения военной службы.

"Это один из ключевых вопросов, которые они постоянно поднимают перед нами, перед Институтом защиты прав человека. Второе, я искренне считаю, что это, в том числе один из факторов, почему такое большое количество СОЧ. Без понимания столько тебе воевать, без понимания ротаций, без понимания, кто заменит на передовой", — говорит омбудсмен.

Кроме того, военнослужащие, которые прошли через ТЦК, очень часто считают, что уже на этапе прохождения мобилизации их права были нарушены. Также бывают случаи, когда не реагируют на рапорты о переводе из одной воинской части в другую.

"У нас есть задержки по выплате единовременной денежной помощи, связанной с ранением. У нас есть случаи не предоставления законного отпуска. Достаточно большое количество нарушенных прав. Скажу откровенно, что одной из крупнейших категорий заявителей в нашу институцию остаются действующие военные, которые обращаются к нам напрямую и от нас требуют реакции", — говорит Лубинец.

По его словам, он обязан реагировать эффективно, но не публично. Он отметил, что постоянно поднимаются вопросы об изменениях подходов и реагирования на системные нарушения прав граждан категории военных.

Также есть случаи, когда по реагированию происходили процессуальные действия. Сейчас виновные уже получают подозрения за то, что касается коррупции.

"Вообще все, что касается коррупции, здесь вопрос, как быстро мы будем реагировать на такие проявления. Если это будет мгновенная реакция, которую будет видеть украинское общество, только так мы сможем это преодолеть", — заявил Лубинец.

Он отметил, что закрывание глаз на проблему приводит к ее разрастанию. По его словам, в помещениях ТЦК бывают случаи, когда умирают люди. Один из таких случаев Лубинец держит на личном контроле.

"Когда молодой человек, парень, который позвонил и сообщил, что мне вручили повестку, я буду идти служить, на следующий день его доставили в больницу, якобы просто упал, две гематомы на голове, молодой человек умер. Они должны нести за это ответственность? Да, должны. Если бы система реагировала на подобные проявления еще раньше, возможно бы не дошли до того. Я не зря говорю, что нельзя замалчивать проблему, надо реагировать на нарушение законодательства", — говорит он.

Омбудсмен напомнил, что в законе подчеркивается, что военные органы не имеют права участвовать в ущемлении прав человека.

В то же время Лубинец отметил, что не все обращения находят свое подтверждение. По его словам, есть примеры образцовой деятельности ТЦК СП на территории некоторых регионов, где практически нет жалоб.

Напомним, Лубинец заявил, что работники ТЦК не имеют права проверять документы и физически задерживать людей.

Ранее командующий Штурмовых войск Валентин Манько заявил, что значительное количество военных осуществляют СОЧ.