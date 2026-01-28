Відео
Головна Армія Військові розповіли про те, як перебували у полоні РФ вдруге

Військові розповіли про те, як перебували у полоні РФ вдруге

Дата публікації: 28 січня 2026 13:40
В Інтерв’ю військові розповіли, як вони двічі пережили полон
Євгеній Чуднецов на позивний «Чудік». Фото: кадр із відео

На YouTube-каналі RAMINA вийшло велике інтерв’ю з колишніми українськими військовополоненими. Євгеній Чуднецов на позивний "Чудік" та Андрій  "Мук" двічі пережили російський полон.

Про це повідомляє журналістка Раміна Есхакзай.

Про що розповіли українські бійці

Чудік провів у полоні майже чотири роки, а Мук – понад два роки. Вони розповіли про про умови утримання і катування, та про те, про що можна мріяти в полоні з власного досвіду. Про перебування у другому полоні Чудік розповів у деталях: він описав допити та знущання як з боку росіян, так і "денерівців". Він описав жорстокість окупантів  зробив висновок, що їм "дали зелене світло" на це.

"Там є три речі, про які взагалі можна мріяти. Перше — щоб сьогодні не катували. Друге — щоб була ціла буханка хліба, а не четвертинка. Все. Інших думок немає. І ще щоб не було так холодно, бо взимку це дуже виснажує. У другому полоні вже не було мрій. Це місце, де мрії вмирають", — розказав Чудік про мрії у полоні. 

Також Євгеній повідомив про те, які дії цивільних можуть нашкодити колишньому військовополоненому, і це залежить від конкретної  людини. Насамперед тригером стає питання грошей

"У нас є одна проблема у пересічного громадянина: вони хочуть, щоб солдат був голий, босий, голодний, щоб його можна було пожаліти, дати дві гривні і відчути себе величним. А коли солдат отримує гідне забезпечення, має житло чи машину, то починається: "А ви ж зарабатываете там…". Ну таке", — додав Євгеній Чуднецов.

Нагадаємо, що благодійний фонд Future for Ukraine спільно з продакшн студією Luminance зняли короткометражне соціальне відео про полон. Воно називається "Невизначена втрата — це травма".

Раніше ми також інформували, що якщо військовослужбовець ЗСУ добровільно здався в полон чи дезертирував, його родичам перестануть виплачувати кошти. У Міноборони розповіли, що станеться із грошима, які вже виплатили.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
