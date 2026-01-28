Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Военные рассказали о том, как находились в плену РФ во второй раз

Военные рассказали о том, как находились в плену РФ во второй раз

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 13:40
В Интервью военные рассказали, как они дважды пережили плен
Евгений Чуднецов с позывным "Чудик". Фото: кадр из видео

На YouTube-канале RAMINA вышло большое интервью с бывшими украинскими военнопленными. Евгений Чуднецов с позывным "Чудик" и Андрей "Мук" дважды пережили российский плен.

Об этом сообщает журналистка Рамина Эсхакзай.

Реклама
Читайте также:

О чем рассказали украинские бойцы

Чудик провел в плену почти четыре года, а Мук — более двух лет. Они рассказали об условиях содержания и пытках, и о том, о чем можно мечтать в плену из собственного опыта. О пребывании во втором плену Чудик рассказал в деталях: он описал допросы и издевательства как со стороны россиян, так и "дэнэровцев". Он описал жестокость оккупантов и сделал вывод, что им "дали зеленый свет" на это.

"Там есть три вещи, о которых вообще можно мечтать. Первое — чтобы сегодня не пытали. Второе — чтобы была целая буханка хлеба, а не четвертинка. Все. Других мыслей нет. И еще чтобы не было так холодно, потому что зимой это очень истощает. Во втором плену уже не было мечты. Это место, где мечты умирают", — рассказал Чудик о мечтах в плену.

Также Евгений сообщил о том, какие действия гражданских могут навредить бывшему военнопленному, и это зависит от конкретного человека. Прежде всего триггером становится вопрос денег

"У нас есть одна проблема у рядового гражданина: они хотят, чтобы солдат был голый, босой, голодный, чтобы его можно было пожалеть, дать две гривны и почувствовать себя величественным. А когда солдат получает достойное обеспечение, имеет жилье или машину, то начинается: "А вы же зарабатываете там...". Ну такое", — добавил Евгений Чуднецов.

Напомним, что благотворительный фонд Future for Ukraine совместно с продакшн студией Luminance сняли короткометражное социальное видео о плене. Оно называется "Неопределенная потеря — это травма".

Ранее мы также информировали, что если военнослужащий ВСУ добровольно сдался в плен или дезертировал, его родственникам перестанут выплачивать средства. В Минобороны рассказали, что произойдет с деньгами, которые уже выплатили.

армия военные пленные военнослужащие украинские военные
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации