В Интервью военные рассказали, как они дважды пережили плен

Евгений Чуднецов с позывным "Чудик". Фото: кадр из видео

На YouTube-канале RAMINA вышло большое интервью с бывшими украинскими военнопленными. Евгений Чуднецов с позывным "Чудик" и Андрей "Мук" дважды пережили российский плен.

Об этом сообщает журналистка Рамина Эсхакзай.

О чем рассказали украинские бойцы

Чудик провел в плену почти четыре года, а Мук — более двух лет. Они рассказали об условиях содержания и пытках, и о том, о чем можно мечтать в плену из собственного опыта. О пребывании во втором плену Чудик рассказал в деталях: он описал допросы и издевательства как со стороны россиян, так и "дэнэровцев". Он описал жестокость оккупантов и сделал вывод, что им "дали зеленый свет" на это.

"Там есть три вещи, о которых вообще можно мечтать. Первое — чтобы сегодня не пытали. Второе — чтобы была целая буханка хлеба, а не четвертинка. Все. Других мыслей нет. И еще чтобы не было так холодно, потому что зимой это очень истощает. Во втором плену уже не было мечты. Это место, где мечты умирают", — рассказал Чудик о мечтах в плену.

Также Евгений сообщил о том, какие действия гражданских могут навредить бывшему военнопленному, и это зависит от конкретного человека. Прежде всего триггером становится вопрос денег

"У нас есть одна проблема у рядового гражданина: они хотят, чтобы солдат был голый, босой, голодный, чтобы его можно было пожалеть, дать две гривны и почувствовать себя величественным. А когда солдат получает достойное обеспечение, имеет жилье или машину, то начинается: "А вы же зарабатываете там...". Ну такое", — добавил Евгений Чуднецов.

